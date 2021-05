VIDEO | Dalle campagne d’Italia a Montecitorio, gli invisibili chiedono diritti

Da Puglia, Piemonte, Campania. Con in mano un mazzo di asparagi, la verdura stagionale che proprio in questo periodo possiamo mettere sulle nostre tavole.

Sono gli invisibili. I braccianti agricoli che, guidati dal sindacalista Aboubakar Soumahoro della Lega braccianti, da largo Argentina raggiungono piazza Montecitorio per mandare al presidente Draghi e al suo Governo delle richieste chiare: riforma della filiera agricola con un patentino che ne certifichi la produzione, permessi di soggiorno per i braccianti, vaccini e assistenza sanitaria in quelle campagne in cui manca, in alcuni casi anche l’acqua.

“Abbiamo chiesto un incontro a Draghi ma non ci hanno mai risposto - spiega Soumahoro -. Se non otterremo risposte subito, questa stagione sarà caratterizzata da scioperi e dovranno venire loro a raccogliere asparagi e pomodori”.