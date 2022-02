VIDEO | "Valerio è vivo e lotta insieme a noi": il corteo a 42 anni dall'omicidio di Verbano

La manifestazione antifascista che, per le strade del Tufello, come ogni anno ricorda il giovane attivista ucciso

Un appuntamento fisso per la città. Quella Roma antifascista che dal Tufello abbraccia almeno tre generazioni di attivisti sotto il nome, e il viso, di Valerio Verbano, militante comunista barbaramente ucciso nella sua casa 42 anni fa.

E proprio da qui, dove c’è una lapide in ricordo suo e di sua madre Carla, una vita vissuta chiedendo giustizia per suo figlio, che inizia il lungo e colorato corteo che ha portato per le strade del Tufello e di Montesacro migliaia di persone, nel tardo pomeriggio di martedì 22 febbraio.

Bandiere e slogan antifascisti hanno scandito tutta la durata della manifestazione che è passata sotto il murale gigante fatto dallo street artist Jorit un anno fa, ma anche davanti alla palestra popolare Valerio Verbano, sopra la quale hanno fatto esplodere fuochi d’artificio. “Ormai non è solo un ricordo, per noi fondamentale, della storia di Valerio e Carla - spiega Luca del centro sociale Astra -, ma rappresenta anche un modo di essere militanti nei nostri quartieri e di come vorremmo trasformare le nostre borgate”.

Tanti i giovani. Gli stessi studenti che nelle ultime settimane stanno riempiendo le piazze contro l’alternanza scuola lavoro e in ricordo dei due ragazzi deceduti durante l’orario dei loro stage, Lorenzo e Giuseppe: “La cosa importante per noi è ricordare il suo esempio ogni giorno nelle lotte che portiamo avanti come studenti, ma anche come lavoratori”, dice Daniele del Fronte della gioventù comunista.