VIDEO | "Giù le mani dalla nostra scuola": genitori e figli in corteo contro il dimensionamento scolastico

“La Pirotta non si tocca, la Dickinson non si tocca”. A scandire a gran voce questo slogan sono soprattutto i bambini che frequentano queste due scuole. La prima a Quarticciolo, la seconda a Tor Sapienza. E i due quartieri si uniscono per fare fronte comune contro il dimensionamento scolastico voluto dalla Regione Lazio di Francesco Rocca, con un corteo nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 15 gennaio, che ha percorso tutta viale Giorgio Morandi, partendo proprio dalla scuola primaria e dell’infanzia “Emily Dickinson” di via Luigi Nono.

L’unica nel quartiere, tra i palazzoni Ater di Tor Sapienza, presidio importante per le famiglie che vivono qui: “Lottiamo per i nostri figli e il loro avvenire”, dice Iptisem, mamma di quattro figli.

Insieme a loro anche il presidente del v municipio di Roma, Mauro Caliste: “Chiediamo alla Regione di fare un passo indietro rispetto a questo provvedimento - spiega il mini sindaco -. Con l’avvocatura del Comune stiamo valutando anche di fare ricorso al Tar. Si penalizzano territori che sono già in difficoltà”.