VIDEO | Gli studenti tornano in piazza: “Siamo la generazione zero, vogliamo essere ascoltati”

Un migliaio gli studenti che, in corteo, hanno sfilato da Piramide al ministero della Pubblica istruzione per chiedere più fondi alla scuola pubblica

Dalla condizione delle loro scuole all’orario scaglionato dovuto al Covid. Ma anche il desiderio di ricevere attenzione da una politica che continua a girarsi dall’altra parte. Queste sono solo alcune della motivazione che hanno pianto gli studenti di Roma, in occasione della giornata di mobilitazione nazionale, a scendere in piazza nella mattinata di oggi, venerdì 19 novembre.

Un corteo che da piazzale Ostiense ha raggiunto il Miur a Trastevere intorno alle 12. Tra slogan, canti e balli. “Siamo la generazione zero, quella che non viene ascoltata e su cui ci sono zero investimenti - dice Valeria Ciliana, rappresentante liceo Albertelli di Roma -. Quindi si riparta da zero, da noi”.

“Ma quale futuro, ripartiamo dalla scuola”, recita lo striscione principale posto poi sotto la sede del Ministero. Uno “zero” sui loro volti per simboleggiare, appunto, quella “generazione zero” che non ha intenzione di mollare: “Questo è solo l’inizio”, dicono”