VIDEO | Una marea fucsia invade le strade di Roma: è il corteo transfemminista dell’8 marzo

Dal Circo Massimo a Trastevere. In migliaia in marcia per il centro della Capitale in occasione della manifestazione transfemminista organizzata da Non una di meno nella mattinata di oggi, venerdì 8 marzo. La festa della donna, ma soprattutto dei diritti. Contro ogni forma di violenza, contro il patriarcato e per una istruzione scolastica che tenga conto di questi temi.

A tenere gli striscioni e i cartelli tanti studenti, famiglie e lavoratori che hanno aderito allo sciopero generale: “Io sono un’insegnate ed oggi protesto anche per le condizioni di precarietà in cui siamo costrette a lavorare”, dice Elisabetta del collettivo Cattive Maestre.

Grande spazio alle donne che stanno vivendo in una condizione di povertà, ma anche quelle che in questo momento sono costrette a vivere sotto le bombe a causa di una guerra. “Quest’anno la nostra solidarietà va soprattutto al popolo palestinese che sta vivendo un vero e proprio genocidio - spiega Gabriella Marando di Non una di meno Roma -. Ma non ci dimentichiamo che anche in paesi democratici come il nostro, con il presidente del consiglio che è una donna, la strada per i diritti è ancora lunga e non è abbastanza”.