VIDEO | "Quarticciolo alza la voce": gli abitanti mostrano il risultato di anni di abbandono

La “passeggiata” tra i lotti organizzata dal comitato di quartiere per mettere in evidenza tutti i progetti mai ultimati e che determinano l’abbandono da parte delle istituzioni

Palazzine Ater diroccate su cui è stato avviato un progetto di riqualificazione per 60 alloggi popolari con il cantiere fermo da due anni. Una piscina comunale chiusa e mai più assegnata dal 2015 e che vive in forte abbandono. Il progetto di un asilo atteso da 15 anni. Un parco pubblico in attesa di essere riqualificato e attrezzato.

Queste sono solo alcune delle vertenze rivendicate dagli abitanti del Quarticciolo attraverso l’iniziativa di protesta che, nel tardo pomeriggio di giovedì 5 ottobre, ha portato un centinaio di persone a marciare tra i lotti del quartiere. Passando anche da viale Palmiro Togliatti, sotto gli occhi degli automobilisti, e strappando ad alcuni di loro anche un applauso di sostegno.

“Quarticicolo alza la voce” è quanto c’è scritto sullo striscione principale e che viene scandito come slogan durante tutta la passeggiata. Una risposta a quanto accaduto nelle ultime settimane, dal linciaggio ad un borseggiatore, alla rissa armati di bottiglie in pieno giorno a pochi passi dal comando dei vigili urbani. Poi i blitz di polizia, la nuova emergenza per l’abuso di sostanze stupefacenti, con l’impegno sul posto anche degli operatori di Villa Maraini nell’ultimo anno.

“Abbiamo pensato che fosse il nostro turno per dire come stanno le cose - dice Michele del comitato di quartiere di Quarticciolo a RomaToday, me ci accompagna tra i simboli dell’abbandono della borgata -. Siamo stanchi delle promesse e degli annunci, servono interventi serie e che coinvolgano tutte le istituzioni. La vita del quartiere può ripartire proprio da queste vertenze”.

Ora tocca alle istituzioni fare la propria parte. Perché se è vero che "degrado chiama degrado", e che in periferie come questa il silenzio assordante dell'abbandono fa eco in tutta la città, serve un intervento serio prima che sia troppo tardi. E che i blitz di polizia, come quelli delle ultime settimane, non possono essere l'unica risposta.