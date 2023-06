VIDEO | La battaglia in difesa del lago di Roma arriva sotto al Campidoglio

La mobilitazione in occasione della giornata mondiale dell’ambiente, presentato il ricorso al Tar per l’annullamento del permesso a costruire nell’area della ex Snia

“Lago libero”. Questa la richiesta scandita a gran voce dal piccolo corteo che dall’ingresso del lago Bullicante, nell’area della ex Snia Viscosa di via Prenestina, è arrivato fino al Campidoglio attraversando il quartiere Pigneto passando da Porta Maggiore, Colosseo e i Fori Imperiali. La mobilitazione stamattina, lunedì 5 giugno, in occasione della giornata mondiale dell’Ambiente.

Accanto alle realtà sociali che da anni combattono per salvare il lago naturale che sorge tra le rovine dell’ex fabbrica alla periferia est di Roma, e soprattutto del parco che sorge intorno, tanti bambini delle scuole di zona. Ma anche gli abitanti e i comitati protagonisti di altre due vertenze: il Pratone di Torre Spaccata e il parco di Pietralata.

“Chiediamo al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, di ritirare il permesso a costruire nell’unica area verde in un territorio popolato e cementificato come il nostro - dice Sabrina Baldacci del Forum Parco delle Energie -. Questo lago può essere una risorsa importante per Roma, non solo per il quadrante est della città”.