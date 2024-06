VIDEO | Giornata mondiale dell'ambiente: il corteo della "foresta cittadina" arriva sotto il Campidoglio

Tutela ambientale e della sua biodiversità. Stop al cemento e al consumo di suolo. Maggiore tutela degli alberi e della natura, come unica via contro il cambiamento climatico. In occasione della giornata mondale dell’ambiente, la “Foresta in cammino” torna per le strade di Roma per chiedere maggiore attenzione da parte del sindaco, Roberto Gualtieri, alle tematiche ambientali.

In testa al corteo c’è la lunga vertenza del Lago Bullicante sorto all’interno dell’area industriale della Ex Snia Viscosa, tra via di Portonaccio e via Prenestina, su cui da anni c’è la richiesta di riconoscerlo Monumento naturale. E infatti, la lunga marcia verso il Campidoglio parte proprio da qui, a cui aderiscono anche tanti bambini delle scuole di zona. “Il tema della tutela ambientale è ormai trasversale ed è per questo che oggi la mobilitazione vuole essere soprattutto cittadina, con l’adesione di molti comitati di quartiere e associazioni - spiega Enzo del Forum parco delle energie -. Due anni fa l’allora sindaca Raggi scese ad incontrarci, speriamo Gualtieri possa almeno accogliere le nostre richieste”.

Sotto al Marco Aurelio, ci sono anche Alessandro Luparelli e Nando Bonessio, consiglieri comunali di Alleanza Verdi-Sinistra: “Ho aderito alla manifestazione per dire ancora una volta sì all'ampliamento del Monumento naturale lago ex Snia-Viscosa a parco cittadino e tenere alta l'attenzione sulle altre iniziative a difesa dell'ambiente - dice Alessandro Luparelli -. Tra tutte, la tutela del Pratone di Torre Spaccata, la questione del pratone di via Teulada e la tutela della valle del Fosso della Cecchignola che mi hanno visto coinvolto in prima linea. Non lasceremo solo il 'Lago che combatte', né le altre vertenze su cui da mesi sto lavorando”.