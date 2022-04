VIDEO | Stop sfratti e sgomberi, il corteo arriva sotto la Regione: "Servono 60mila case"

Con la lista degli sgomberi preparata dal prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, i movimenti per il diritto all’abitare e i sindacalisti di Asia Usb tornano in piazza nel pomeriggio di oggi, giovedì 14 aprile. Un corteo che dal dipartimento comunale al Patrimonio ha raggiunto la sede del consiglio regionale del Lazio, attraversando il cuore del quartiere Garbatella, sotto lo slogan “Ora le case”.

“Al posto della lista degli sgomberi ci aspettiamo una lista di soluzioni concreta all’emergenza za abitativa di questa città - dice Luca Faggiano del movimento per il diritto all’abitare -, servono 60mila alloggi e non permetteremo alcuno sgomberi senza reali alternative per le famiglie”.

“La politica deve fermare questa mattanza - sottolinea Maria Vittoria Molinari, sindacalista di Asia Usb -, la politica abitativa va finanziata, assistiamo ogni giorno a sfratti di persone che, ritrovandosi in stato di povertà, non possono più pagare affitti o mutui. Servono soluzioni concrete”.

Due gli appuntamenti in agenda: “Il 28 aprile con la cabina di regia per le occupazioni di Villa Fiorita e viale delle Provincie - spiega Faggiani -, mentre il 3 maggio vedremo il sindaco, Roberto Gualtieri. Incontri importanti in cui ribadiremo l’esigenza di una politica dell’abitare non più rinviabile, e che non si sgombera senza soluzioni”.