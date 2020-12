VIDEO | Covid-19, i primi cinque vaccini allo Spallanzani. Il Ministro Speranza: "Qui dove tutto ha avuto inizio"

Cinque dosi di vaccino iniettato ad altrettanti operatori sanitari: tre medici, un oss, e un’infermiera. I primi vaccinati al Covid-19 non solo di Roma, ma d’Italia. In quello che è stato ribattezzato come “Vax day”, perché oggi, domenica 27 dicembre, L’Europa inizia la sua campagna vaccinale.

Presenti all’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma anche il commissario straordinario Domenico Arcuri e il ministro alla Salute, Roberto Speranza: “Abbiamo finalmente un’arma in più nella lotta al Coronavirus, ma il cammino è lungo e non dobbiamo abbassare la guarda”, dice Speranza. Mentre Arcuri ricorda come “proprio qui è iniziata questa lunga notte, con i primi positivi al Coronavirus sul territorio italiano”.

Emozionati, fieri e speranzose le persone che si sono sottoposte al vaccino: la giovane infermiera Claudia Alivernini, le dottoresse Alessandra D'Abramo e Alessandra Vergori, la professoressa Maria Rosaria Capobianchi (tra i medici che isolarono il virus) e l’operatore sociosanitario Omar Altobelli.