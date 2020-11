"Il Covid non ha cancellato il cancro, assurdo sospendere i day hospital"

Undici anni di battaglia contro un tumore metastatico al seno. Un lungo tempo in cui, malgrado la malattia, Rossella Cocciarelli, non ha mai perso il sorriso. Ma con l’arrivo del Covid, arrivano anche problemi pare.

“Sono stata sempre seguita dal San Filippo Neri da veri professionisti che mi hanno salvato la vita - racconta Rossella, 68 anni -. Trovo assurdo sospendere un day hospital tanto efficiente per il Covid. Per carità comprendo la gravità del momento, ma il cancro non sparisce”.