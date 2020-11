Malati di cancro in piena pandemia: "Noi trattati come pazienti di serie B"

“Quando è arrivata la pandemia la gente iniziava a parlare di chi ha patologie pregresse come se potesse morire e mi sono sentita una paziente di serie B, ero terrorizzata”. Il racconto di Marta Di Palma, 37 ani e mamma di una bimba di 5, inizia così.

Fortunatamente non ha mai avuto grossi problemi a seguire le terapie al Gemelli, salvo per un’analisi che poi è stata corretta a fare altrove con il rischio di doversi affidare al privato a costi esorbitanti, e quando do ricorda quei momenti si commuove. “Mio marito e mia figlia venivano con me ma dovevano aspettarmi i auto, per ore - dice Marta -. Quando uscivo, con tuta, occhiali mascherina e guanti, mi facevano quasi un tifo da stadio. Riuscivano a starmi vicino e non pensavo ad altro che con le mie difese immunitarie tanto basse rischiavo davvero di prendere il Covid”.

Da quando ha iniziato al sua battaglia contro il cancro, Marta si impegna anche per la prevenzione, organizzando raccolta fondi per far fare screening gratuiti: “In questi mesi è stato tutto cancellato, circa 12mila ecografie, alcune delle quali potevano dare una diagnosi in grado di salvare vite. Questo è molto grave, e la mia storia racconta proprio questo, se arrivi in tempo hai una possibilità di guarigione”.