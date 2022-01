VIDEO | Super green pass: viaggio da Anagnina a Termini tra controlli, sanzioni e qualche respinto

Il punto debole nei controlli resta la metropolitana, dove qualcuno viaggia ancora con la mascherina chirurgica e il green pass viene verificato a campione solo in uscita

Una mattinata di super controlli per le forze dell’ordine che nella mattinata di oggi, lunedì 10 gennaio, giornata in cui il super green pass diventa obbligatorio per viaggiare sui mezzi pubblici, hanno verificato centinaia di passeggeri.

Nel piazzale della stazione Termini, polizia locale, carabinieri e agenti della polizia di Stato sono saliti sui bus al capolinea oppure all’uscita della metropolitana. Un controllo a campione che ha portato a diverse persone respinte all’accesso dei mezzi perchè prive della certificazione verde, o sanzionanti per chi ha viaggiato senza il rispetto delle regole anti-Covid.

“Per me un’ottima cosa - dice un’insegnante che ogni giorno arriva a Roma da Napoli -, mi sento più sicura se chi viaggia con me, in treni spesso pieni, è vaccinato”.