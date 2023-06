VIDEO | La Ztl fascia verde infiamma i municipi. Il confronto tra Patanè e i cittadini

In VII municipio era prevista anche l'assessora Alfonsi che però non si è presentata. I cittadini contro il provvedimento non mollano: "Patanè deve sentire la nostra voce anche di notte"

Cittadini sul piede di guerra. Una frase ritenuta offensiva che fa scatenare la “rabbia” di qualche consigliere municipale, battibecco (e qualche parolaccia) tra i cittadini divisi ormai tra i pro e i contro.

La delibera che regola la ztl fascia verde non placa gli animi, soprattutto in occasione di un consiglio municipale straordinario sul tema. Nella mattinata di martedì 6 giugno, è il tuo del VII municipio di Roma, alla presenza dell’assessore comunale alla Mobilità, Eugenio Patanè: “Dobbiamo unire diritto alla salute alla giustizia sociale - spiega Patanè in aula - e le modifiche che stiamo apportando al documento vanno in questa direzione”.

Tra quelle annunciate c’è la deroga al gpl, bonus di ingresso in alcune giornata e il “move in”. “Siamo fiduciosi dell’interlocuzione con la Regione Lazio - dice Patanè a RomaToday -, è singolare che le proteste si siano scatenate solo quando abbiamo iniziato ad installare le telecamere, con i divieti di circolazione delle auto più inquinanti già dal 2018. Su questo noi andremo avanti perché la fascia verde deve essere protetta”.