VIDEO | Scuola, primi 88 banchi monoposto per un liceo di Roma. La sindaca Raggi alla consegna

Banchi e sedie per la riapertura della scuola ai tempi del Coronavirus. Il Liceo classico Augusto di Roma ha ricevuto i primi 88 banchi monoposto in grado di garantire il disatnziamento tra gli studenti alla ripartenza dell’anno scolastico il prossimo 14settembre.

“Un giorno importante, in cui riprendono in parte le attività scolastiche e in cui vengono consegnati questi banchi - dice la sindaca di Roma, e della Città metropolitana, Virginia Raggi, durante al sua visita al Liceo Augusto. 88 banchi su un totale di 9 mila acquistati dalla Città metropolitana per “cento scuole capitoline e il resto della provincia - sottolinea la vice sindaca della Città metropolitana Maria Teresa Zotta.