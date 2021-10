VIDEO | Conor McGregor a passeggio per via del Corso: la star Mma tra i fan di Roma

Il lottatore e star della Mma Conor McGregor è in visita a Roma. L'alteta ha passeggiato in via del Corso in compagnia della moglie e della sua scorta. McGregor si trova nella Capitale con la famiglia perchè suo figlio sarà battezzato sabato in Vaticano da Papa Francesco.

Sul suo profilo Instagram, la star ha pubblicato il video che lo ritrae circondato dai fan accompagnandolo da un breve commento: "E' bello vedere l'Italia e soprattutto Roma, forte, vibrante ed energica". In sottofondo si sente anche una persona che urla "Hai preso centro milioni, ma che te frega". Conor McGregor è una star da 180 milioni di dollari all'anno secondo una recente classifica stilata da Forbes.