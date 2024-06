VIDEO | Ponte di Nona come Caivano? La commissione parlamentare d'inchiesta visita il quartiere dov’è stata uccisa Ciurleo

Da Montecitorio a Ponte di Nona. Visita della commissione parlamentare d'inchiesta sulla sicurezza e lo stato delle città italiane e delle loro periferie stamattina, giovedì 18 giugno. Si parte dal punto preciso in cui è stato sparato il colpo, da un’auto in corsa, che ha ucciso erroneamente l’81enne Caterina Ciurleo, lo scorso 23 maggio in via Don Primo Mazzolari, nel quartiere conosciuto anche come Villaggio Falcone. Una tragedia che ha riportato alla luce la situazione ormai fuori controllo della zona, con una delle piazze di spaccio più redditizie della Capitale, tra degrado e abbandono da parte delle istituzioni per decenni.

“La commissione è qui per tenere accesi i riflettori sul quartiere e su quanto accaduto - dice Alessandro Battilochio, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta, anche se mancano sul posto mancano gli altri membri parlamentari -. Quanto si sta facendo a Caivano mostra l'attenzione del Governo di intervenire in queste situazioni, e quindi anche in altre periferie italiane con gravi criticità come questa”.

Tra questi palazzi popolari, che sorgono nella periferia est di Roma, non c’è davvero nulla. Le case cadono a pezzi per mancanza di manutenzione, le aree verdi sono inaccessibili perché avvolte nel degrado (su una di queste c’è un progetto di rigenerazione urbana da parte del Comune con protocollo “100 parco per Roma”) non un’area ricreativa o di ritrovo per i più giovani. Se non le esperienza che arrivano dalla rete di associazioni, Save the Children e la polisportiva Ponte di Nona che fa molto di più del “semplice” insegnare a giocare a pallone. Presidi anche questi di legalità, a modo loro, e che offrono a chi vive qui un’alternativa sportiva e culturale che manca da decenni da parte delle istituzioni: “Siamo consapevoli che non basta il solo presidio di polizia, ma che va accompagnato da interventi formativi, culturali, e di servizi alla popolazione - risponde Battilocchio -. Il nostro compito è quello di portare la questione in parlamento e proporre soluzioni, e così faremo”.

Accanto al deputato di Forza Italia c’è anche il presidente del VI municipio di Roma, Nicola Franco, che gli mostra anche lo stato di abbandono del centro sportivo di via Don Primo Mazzolari, nato su un ex Punto verde qualità: “Ho chiesto di poterlo acquisire a patrimonio municipale ma dal Campidoglio non mi hanno mai risposto e il risultato è questa situazione che si aggiunge agli altri problemi del quartiere - dice Franco -. Ho proposto di mettere un presidio di polizia nei locali che stiano ristrutturando, che sono del municipio, e che vista questa emergenza potremmo destinarli a titolo gratuito a questo scopo”.

Sull’area dell’ex Punto verde qualità sembra esserci l’intenzione, da parte del Comine di Roma, di replicare l’esperienza portata avanti con il della Madonnetta, un altro ex Punto verde qualità di Acilia, e che rientra nel nuovo piano del Campidoglio dei Parchi integrati urbani (Pui).