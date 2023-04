Sfasci (quasi tutti) senza autorizzazioni e a Roma le auto non si rottamano più

Tra i molti andati a fuoco la scorsa estate, le autorizzazioni ferme al 2018 e la mancata delocalizzazione, ci si chiede come faccia un romano a rottamare la propria auto. Ci abbiamo provato ed ecco i risultati

“Nella città di Roma non si può effettuate la demolizione, ma con 50 euro pensiamo a tutto noi dalla documentazione al trasporto fino al sito autorizzato”. Mediamente è questa la risposta che un cittadino della Capitale si sente risponde quando chiama uno dei tanti centri di autodemolizione che si trovano su internet. Il prezzo arriva a 70 euro se si richiede il ritiro dalla propria abitazione con un carroattrezzi. Con la pratica chiusa e archiviata nel giro di una settimana. Almeno a parole.

In fin dei conti, al cittadino poco importa se l’auto da passare a “miglior vita” venga rottamata fuori Comune o Regione, come spesso accade. Diverso è invece, evidentemente, per chi nel comparto ci lavora e che attende da tempo la delocalizzazione delle attività e una maggior chiarezza nel rilascio delle autorizzazioni da parte del Campidoglio.

Al momento infatti sono solo quattro quelle che possono effettuare la demolizione, fino al 2018 erano più di un centinaio: “Questo penalizza l’attività economica che anziché restare sulla città va altrove - spiega Elena Donato, presidente di Arder (associazione romana demolitori e rottamatori) -, oltre a garantire un servizio efficiente al cittadino, perché ogni autorizzazione ha un numero massimo di veicoli che può trattare. Su viale Palmiro Togliatti l’incendio ha distrutto anche i pezzi di ricambio che le attività potevano vendere, quindi sono ormai ridotti alla fame. Mentre sulla delocalizzazione a La Barbuta c’è il completo silenzio”.