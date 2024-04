VIDEO | Claudio Baglioni riceve la Lupa Capitolina. Su Centocelle: "Potrebbe esserci qualche sorpresa"

Un riconoscimento che arriva da una città intera per i 60 anni di carriera, ma anche per il legame ancora stretto con la città di Roma. Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 13 aprile, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha consegnato la lupa Capitolina a Claudio Baglioni, nell’aula Giulio Cesare del Campidoglio: “Con le sue canzoni Claudio Baglioni è entrato non solo nella storia della musica italiana, ma anche nei cuori di tutti noi - dice il sindaco Gualtieri -. Il legame con la nostra città, la dedica ai suoi genitori. E’ una stata davvero una cerimonia emozionante”.

Fuori da palazzo Senatorio un nutrito gruppo di fan intona le sue canzoni: “Un onore ricevere questo premio e lo dedico ai miei genitori perchè è grazie a loro, emigrati da un paesino dell’Umbria, che ho costruito questo legame con questa città - dice Baglioni -. Sono ancora oggi molto legato a Centocelle e l’invito di suonare lì mi fa piacere, chissà se ci sarà un blitz o qualche sorprese”. Una notiza che rallegra senza dubbio il presidente del V municipio, Mauro Caliste, autore dell’invito: “Lo aspettiamo a braccia aperte, che torni dove tutto è iniziato”.

“Roma riconosce merito ad un suo figlio che partito dal basso è arrivato al successo ed è diventato un protagonista assoluto del panorama musicale italiano e internazionale - ricorda la presidente dell’assemblea capitolina, Svetlana Celli -. Ha onorato sempre la nostra città ed ha regalato e consegnato al suo pubblico autentici ed indimenticabili capolavori. La sua vita, il suo legame con i genitori, arrivati a Roma dall’Umbria, il suo impegno nel sociale e per i diritti sono un esempio al quale ispirarci. Roma con questo premio dice grazie ad un immenso artista dal profondo valore umano”.