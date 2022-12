VIDEO | La ciclabile umana arriva anche a Roma: l'iniziativa in difesa delle "due ruote"

L’appuntamento è alle 7:30 del mattino. Poi piano piano le biciclette vengono posizionate sulla linea che divide la parte di carreggiata destinata alle due ruote. “Difendiamo con i nostri corpi e le nostre bici il nostro spazio nella città”, dicono i manifestanti.

Nuova protesta per la comunità romana dei ciclisti stamattina, venerdì 16 dicembre, questa volta mettendo in scena la "ciclabile umana”, la stessa vista in altre città d’Italia. L’obiettivo è quello di mettere in evidenza i pericoli della strada, la scarsa manutenzione delle piste esistenti e la richiesta di riduzione dei limiti della velocità in città. Ciclabile umana che da Porta Pia si estende fino a Castro Pretorio, anche se l’obiettivo inizialmente era arrivare a viale del Policlinico: “Ma siamo meno del previsto”, spiegano.

Dopo il presidio di protesta sotto al ministero delle Infrastrutture, e con il tavolo interministeriale annunciato dal Ministro Salvini il prossimo 21 dicembre, chi ogni giorno si muove con la bicicletta e difende la mobilità leggera, sembra non voler mollare la presa: “Servono investimenti - dice Enzina Fasano, presidente di Salvaciclisti Roma -, ma soprattutto occorre che il Governo non tolga i fondi sulla mobilità ciclabile”.