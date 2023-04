VIDEO | "Qui giace Rocca Cencia": Gualtieri festeggia insieme ai cittadini la chiusura del Tmb

C’è chi arriva col sorriso della vittoria ma anche chi, con la voce rotta dalla commozione, non riesce ancora a credere che sia vero. Gli abitanti dei quartieri limitrofi all’impianto Ama di Rocca Cencia non mancano all’appuntamento nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 5 aprile: incontrare il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per sentire direttemamnte da lui che quel tmb non aprirà più.

La pioggia rovina un po’ la festa ma non la cancella insomma. Fabio Mercanti del Qre e del Cau (associazioni di cittadini da anni in lotta per la chiusura del tmb e contro il revamping) porta addirittura un mazzo di fiori con su scritto “Qui giace Rocca Cencia”: “Non sono per il sindaco ovviamente - spiega -, ma chiederemo a lui di depositarlo davanti al tmb. E’ una notizia forte, non ce l’aspettavamo. Dopo tanti anni finalmente la politica ha mantenuto le promesse”. Il riferimento è ovviamente, e in particolare, alla precedente amministrazione guidata da Virginia Raggi contro la quale non si sono mai risparmiate le proteste.

Ma l’attesa è per il sindaco, accolto con un fragoroso applauso: “Una giornata storica non solo per questo territorio ma per tutta Roma - ricorda il primo cittadino -. Attendavamo solo il dissequestro, un minuto dopo abbiamo deciso di chiuderlo per sempre perchè siamo nelle condizioni per poterlo fare, con un piano rifiuti che garantisce gli sbocchi fino al completamento degli impianti nel 2026. Piano che non prevede discariche ne tmb, quindi nemmeno il revamping aveva più motivo di esistere”.

E se al VI municipio delle Torri si festeggia, nel resto della città sale la preoccupazione anche in vista delle festività pasquali: “Non ci sarà nessun problema nel garantire il servizio - spiega Gualtieri -. Andremo avanti per fare ancora meglio e garantire una città più pulita”.

Ventuno giorni per liberare la fossa dalle tonnellate di rifiuti indifferenziati accumulate, mentre l'impianto continuerà ad accogliere il sistema di trasferenza. Senza dimenticare che lì accanto insiste un impianto privato che tratta l'immondizia indifferenzaita di circa 50 comuni della provincia. Insomma, c'è ancora molto da fare per garantire a questa zona, ed ai suoi abitati, una qualità della vita migliore. Ma questo è un primo passo.