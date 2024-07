VIDEO | San Lorenzo ricorda le vittime del bombardamento di 81 anni fa

Le campane della chiesa suonano alle 11:03 in punto. Il momento esatto in cui, 81 anni fa, sul quartiere San Lorenzo di Roma caddero centinaia di bombe sganciate dagli alleati. Una memoria ancora viva, tra i palazzi tagliati in due da allora e il lavoro che svolgono le associazioni nel territorio da anni. Tutto per arrivare al 19 luglio e celebrare i propri cari scomparsi.

Così, come ogni anno, al parco di piazza Caduti del 19 luglio 1943, cittadini e autorità si ritrovano per depositare una corona di allora al monumento e ricordare le vittime. "La memoria è importante, soprattutto per trasferirle alle nuove generazioni - dice Miguel Gotor,assessora alla cultura del Comune di Roma presente alla cerimonia in rappresentanza del sindaco Gualtieri -. Come amministrazione ci impegniamo molto su questo ed è giusto che sia così. Lo scorso anno in occasione degli 80 anni venne qui anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella".