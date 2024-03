VIDEO | 80 anni fa l'eccidio delle Fosse Ardeatine: la cerimonia con il presidente Mattarella

“Mio nonno era un decorato della prima guerra mondiale ma durante il fascismo, seppur in pensione, decise di fare la sua parte. E fu trucidato nelle Fosse Ardeatine”. Un racconto comune tra i famigliari delle 335 vittime dell’eccidio delle Fosse Ardeatine. Nel giorno del suo 80esimo anniversario nella mattinata di oggi, venerdì 22 marzo, una sentita cerimonia commemorativa alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Accanto a lui le più alte cariche dello Stato, i presidenti Ignazio La Russa (Senato) e Lorenzo Fontana (Camera dei Deputati), il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. “Una ricorrenza dolorosa che unisce - dice Gualtieri -, ma che ci fa pensare all’importanza dei valori della libertà che abbiamo poi conquistato e che sono scolpiti sulla nostra costituzione”. “Ci troviamo in un contesto geopolitico drammatico quello che stimo vivendo - ricorda Rocca - e le Fosse Ardeatine ci ricordano il dolore che viene impresso sui civili innocenti”.

In occasione degli 80 anni il municipio VIII di Roma organizza per martedì 26 marzo “335 semi che germogliano ancora”, un corteo che porterà per le strade del territorio i ragazzi delle scuole e le associazioni di quartiere, Aned Anfim e Anpi.