VIDEO | Rifiuti intorno ai cassonetti e odore nauseabondo: "Si sono scordati di noi"

Rifiuti indifferenziati ammassari intorno ai cassonetti vuoti. Mentre quelli per la raccollta della carta, plastica ed umido sono pieni con i materiali che si vedono spuntare fuori. Odore nausebondo che arriva fin dentro le case, complice le alte temperature di questi giorni d'agosto.

Siamo a Torre Angela, periferia est di Roma. In via Orazio Borgianni per l'essattezza, e la precisazione è d'obbligo perchè mentre in tutte le altre strade e nei quartieri limitrofi al situazione è tornata alla normalità, con i rifiuti ritirati e le strade pulite, qui è ancora così. E non a caso alcuni abitanti dicono "si sono scordati di noi".