VIDEO | Le case popolari vuote di San Basilio

Vediamole quindi quelle case. Un sorta di ricognizione fatta insieme ad alcuni abitanti del quartiere che, raccogliendo le segnalazioni provenienti da diversi lotti, ha fatto una lista di almeno 30 appartamenti. “Ce ne sono molti di più, ma per ora abbiamo questi”, spiega Viviana, sgomberata con i suoi figli una mese fa. Come fanno a saperlo? Tra vicini di casa ci si conosce, si apprende della scomparsa dell’inquilina, si vede quella porta che resta chiusa e senza assegnazione: “Vuota dalla scorsa estate - racconta una vicina nel primo lotto che visitiamo -, sono venuti a vederla due mesi fa ma poi si vede che non l’hanno voluta perché è rimasta chiusa”.

Basta spostarsi di qualche mero per arrivare in una palazzina dove, al primo piano rialzato, ci sono due appartamenti sequestrati tempo fa e rimasti chiusi, uno addirittura murato: “Non conosciamo il motivo per cui sono stati sequestrati, sono passati almeno 4 anni - spiega Massimo di Asia Usb - quel che conta per noi è che una volta finite le indagini, queste case vengano sistemate e assegnate a chi attende una casa popolare in graduatoria”.