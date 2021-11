VIDEO | Tra le case del lotto 20 di San Basilio: "Qui Ater non si vede da decenni"

“lo vede questo numero qua? Se chiama non risponde mai nessuno, lo potremmo cancellare”. Il numero in questione, scritto con un pennarello all’ingresso della scala B degli alloggi popolari di via Pergola, a San Basilio, è quello di Ater. A dirlo è Roberto, un inquilino storico di questo lotto, mentre mostra tutte gli interventi di manutenzione mai ultimati, promessi e mai realizzati, e quelli che hanno fatto direttamente loro “perché Ater qui non si vede da 60 anni”, dice. “Fin dove arriviamo ci pensiamo noi - continua -, ma si possono poi creare ambienti troppo ostici tra le persone”.

Quello a cui fa riferimento, è l’assegnazione fatta ad una coppia di anziani di origini rom, a cui è stato impedito l’accesso nella giornata di lunedì 15 novembre, “perché quell’alloggio è inagibile”, tuonano gli abitanti. Con il risultato che i due anziani sono stati costretti a tornare da dove sono venuti. Almeno per i momento.

“Mancano lavori di manutenzione da anni, piove dentro le case, siamo rimasti senza corrente per tre giorni - continua Roberto -. Quell’appartamento è inagibile e pericoloso e non va assegnato”.

L’appartamento assegnato a Zehera e Nhao è un alloggio posto in autorecupero, con i lavori per adeguamento dell’impianto idraulico e elettrico a carico loro, mentre la caldaia la deve allestire Ater. L’autorecupero degli alloggi Erp è regolato con una delibera regionale del 2016, e viene messo come condizione per quelle case che, per renderle abitabili e quindi velocemente assegnate, hanno bisogno di un grosso intervento di manutenzione, che poi l’assegnatario recupera direttamente dal versamento degli affitti. Ed è evidente che la misura è per far fronte anche alla difficoltà economiche che l’Ente ha dal gestire la manutenzione delle sue case, spesso chiuse per anni per questo motivo.

E tra l’intonaco che cade dai balconi delle case, reti pollaio poste da due anni per lavori mai finiti, impianti elettrici improbabili e infiltrazioni d’acqua dalle terrazze, ecco che esplode la rabbia. Che poi sempre più spesso si riversa sui più deboli. Una guerra tra poveri.