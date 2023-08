VIDEO | “O compri o te ne vai”. Centinaia di famiglie a rischio sfratto dagli alloggi Inps

Case messe in vendita a prezzo di mercato. Questo malgrado siano di proprietà di Inps, in zona periferica e che si trovino in una condizione di forte degrado a causa della mancanza di manutenzione per decenni. Nel quartiere Magliana è già “allarme sfratti”, con i primi avvisi recapitati alle famiglie che, dopo aver rinunciato alla proposta di acquisto, vivono ora con il timore di doverla lasciare. E per molti non esistono alternative.

Alcuni vivono qui dalla prima assegnazione, avvenuta a fine anni ’60, come Teresa. 62 anni, separata, senza lavoro. Per la sua casa al primo piano di un palazzo di via dell’Impruneta si è vista arrivare una proposta di acquisto del valore di 180mila euro: “Senza contare che ogni volta che piove mi escono i liquami di fogna da lavandino e water, che il palazzo vive in forte degrado per le infiltrazioni d’acqua - racconta Teresa -. La cifra è senza senso, ma in ogni caso io non posso permettermela e alla mia età anche volendo non credo ci sia una banca che mi conceda un mutuo”. Nella stessa situazione c’è Alvaro, di 77 anni, qui dal 1973. Vive con la moglie di 76 anni ed entrambi vanno avanti con la pensione sociale: “Mi hanno rubato molti anni di contribuiti, ho scoperto solo dopo che non me li versavano e sono rimasto con la sociale - spiega Alvaro -. Ora mi vogliono sbattere fuori dopo 50 e dove andiamo? Ho provato a chiedere per una casa comunale ma sembra una cosa impossibile”.

E poi c’è Pamela, 40 anni, senza figli, che qui è nata e cresciuta con la sua famiglia, regolarmente assegnataria a suo tempo: “Feci una sanatoria nel 2013, che mi accettarono, e quindi mi arrivavano regolarmente gli affitti - spiega Pamela a RomaToday, all’interno del suo monolocale di circa 30 metri quadri -. Mi hanno chiesto 130mila euro per questa casa, com’è possibile? Io non voglio mettermi sulla testa un mutuo, e in ogni caso guadagno poco più di mille euro al mese con una partita iva, anche volendo non me lo concederebbero mai”. Pamela mostra l’avviso di sfratto, consegnato lo scorso 26 luglio: “C’è scritto che verrano il prossimo novembre con la forza pubblica - dice -. Io ho provato a guardare gli affitti privati, ma 800 euro al mese non me lo posso permettere, come si fa?”.

“Quello che chiediamo è una moratoria sugli sfratti, almeno in attesa che il nuovo Piano casa del Comune di Roma venga attuato - spiega Sabrina Crespi di Asia Usb Magliana -. Il Comune ha acquistato 120 alloggi da Inps, lo sappiamo, ma è evidente che questo non risolve il problema di queste famiglie che, tengo a ricordare, non sono solo a Magliana ma in diversi quartieri di Roma”.

Ma tra i tanti, c’è anche chi sta pensando di acquistarla, pur di vivere sereno con la sua famiglia, come Gianluca: “Questa è la casa assegnata ai miei genitori 50 anni fa, e ci vivo insieme e mia madre e mio fratello - spiega Gianluca -, mi hanno chiesto 100mila euro, dai calcoli che ho fatto mi arriva a costare 63 mila ed un buon prezzo, ma mi preoccupa il dopo”. Gianluca si riferisce allo stato dei palazzi, ma anche al rischio che comporta vivere in un condominio misto: “Tra chi sfonda le porta ed occupa, l’abusivo. Insomma un contesto variegato”.

Insomma, una situazione che rischia di diventare esplosiva in autunno e che potrebbe riguardare centinaia di famiglie in tutta la città. “L’unico dato certo che abbiamo è che a Magliana un solo studio legale sta lavorando a circa 150 sfratti - conclude Crespi -. Se pensiamo che gli alloggi Inps, che l’ente sta avviando ormai in dismissione totale, sono tanti e i diversi luoghi della città, la situazione rischia di essere davvero problematica se non si interviene”.