VIDEO | Infiltrazioni d’acqua e fogne al collasso, il disastro delle manutenzioni mancate nelle case del Comune

Infiltrazioni d’acqua tali da far venire giù l’intonaco. Pensili della cucina messi a terra, con la muffa che diventa un ospite indesiderato nelle case. Fogne al collasso con fuoriuscita di liquami dai water e dallo scarico della doccia. Una situazione al limite della sopravvivenza nella case Erp del Comune di Roma a Torre Maura, da via delle Cince a via dei Codirossoni.

Ad accompagnarci in questo tour, la presidente del Comitato inquilini, Angela Barone: “Paghiamo il prezzo dell’assenza id manutenzione negli ultimi 30 anni, ma anche i risultati di interventi fatti male e al ribasso”, spiega.

Ed anche dove l’inquilino ha provato ad intervenire a sue spese, la situazione non cambia. L’origine di tutto questo? Basta salire sul tetto per rendersi conto della drammatica situazione.