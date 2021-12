VIDEO | Alloggi popolari, dopo quasi 8 anni da incubo Anselmo e Tiziana entrano nella loro nuova casa

“Ce l’abbiamo fatta”. Tiziana e Anselmo stringono tra le mani le chiavi della loro nuova casa. Tra gli scatolini ancora da svuotare e in attesa di una parte dei mobili, la felicità è però palpabile nel loro alloggio di piazza Brahms, al Tiburtino III.

Una storia che RomaToday segue da quasi un anno ormai: “Difficile dimenticare gli anni in quel tugurio, mi do la colpa per tutto”. Anselmo si tira i pugni in testa pensando agli anni trascorsi in un alloggio Ater di San Saba avvolto dalla muffa. Una situazione al limite del vivibile, anche con barriere architettoniche mentre entrambi sono disabili gravi. Il senso di colpa è per sua moglie Tiziana, affetta da una grave patologia, che in quelle quattro mura, di circa 20 metri quadrati, rischiava di ammalarsi ancora di più.

Poi il cambio alloggio accolto dopo 7 anni, la consegna di questa casa fatiscente che, solo dopo la denuncia che lo stesso Anselmo fece su Roma Today, Ater avvio i lavori di ristrutturazione. “Dovevano metterci un mese ma ne sono passati nove, va bene così - ricorda Anselmo -, ci sono dei lavori da fare, come gli infissi, ma poco alla volta ci penseremo noi, l’importante è che siamo usciti da quella casa”. “E’ aberrante il modo in cui vengono trattati gli inquilini delle case popolari in questa città - dice Michelangelo Giglio di Asia Usb -. Solo con l'insistenza e le denunce siamo riusciti a dare risposta a queste persone e saremo sempre in prima linea per il diritto all’abitare”.

Una storia a lieto fine dunque, malgrado qualche problema che ancora resta. Ma basta vedere negli occhi Tiziana e Anselmo per capire che per loro il grosso è ormai passato.