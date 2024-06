VIDEO | Buchi sui tetti e calcinacci a terra. A Villa Gordiani si vive con il cielo di Roma a vista

Sala da pranzo con vista cielo di Roma. Per quanto può sembrare surreale è quanto accade in un alloggio del Comune in zona Villa Gordiani, nel V municipio di Roma. Un buco sul tetto di diversi metri sta provocando crolli e cedimenti all’interno della casa, con grossi buchi e calcinacci che cadono al suolo. L’appartamento, all’ultimo piano della palazzina al civico 51 di via Cherso, è stato recentemente evacuato. E menomale visto quello che, purtroppo, poteva accadere. “Non bisogna aspettare la tragedia per intervenire - dice Luigina, assegnataria di una casa nella stessa via, ma due scale più giù -. Qui la situazione è la stessa in tutte le palazzine, con i tetti ormai vecchi e con enormi problemi, tanto che quando piove l’acqua entra nelle abitazioni e nelle scale comuni. Non si può vivere così, con la paura che la casa ti crolli sopra”.

A dare conferma di quanto Luigina racconta a RomaToday c’è la storia di un altro inquilino con lo stesso problema in un altro appartamento del comprensorio popolare. In questo caso la casa l’aveva acquistata ma, siccome la maggioranza della proprietà era del Comune di Roma, ha dovuto attendere oltre un anno per ottenere finalmente la riparazione. “Qui c’è addirittura un condominio misto a cui sono stati fatti i lavori con il 110 - continua Luigina - e i lavori sono stati eseguiti solo per la parte di proprietà privata. Significa che quelli che vivono nelle case del comune devono morire?”. L'assessore capitolino al Patrinonio e alle Politiche abitative, Tobia Zevi, fa sapere che la messa in sicurezza del tetto avverrà nei prossimi giorni, mentre per la riparazione totale si dovrà aspettare il voto di Giunta: "C’è l’assoluta volontà di portare la questione in Giunta per una veloce soluzione - spiega l’Assessore Zevi -. Il progetto di rifacimento su tutto il tetto del civico 51 di via Cherso c’è già, una volta ottenuta l’approvazione procederemo con i lavori”.

Una situazione davvero inaccettabile, con case costruite e consegnate negli anni ’50 e che, da allora, non hanno mai avuto la manutenzione necessaria. “Come municipio siamo a conoscenza della situazione, ma ovviamente non possiamo intervenire noi - risponde Mauro Caliste, presidente del V municipio di Roma -. Abbiamo fatto presente al dipartimento Patrimonio e continueremo a sollecitare. Solo il nostro territorio ha 5mila alloggi popolari e per poterli gestire servirebbe un reale decentramento con fondi e personale in grado di avviare gli interventi di cui hanno bisogno. Per ora quello che abbiamo chiesto è di aprire uno sportello Erp nei nostri uffici - conclude Caliste -. Già questo potrebbe essere una risposta ai cittadini che avrebbero un punto di riferimento in cui poter fare le segnalazioni”.