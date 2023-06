VIDEO | Silvana e la sua casa ricoperta dalla muffa: "Prima o poi finisco di sotto. Gualtieri, vieni a trovarmi"

L’acqua di fogna che esce dal pavimento. Pareti cariche d’acqua con i muri che si sbriciolano. Un tanfo insostenibile in tutta la casa. Non c’è pace per Silvana, inquilina di un alloggio popolare del comune di Roma, a Tor Bella Monaca. RomaToday ha raccontato la sua storia nel marzo del 2021 quando la situazione delle infiltrazioni d’acqua nel suo appartamento iniziava a causare i primi danni. Dopo tre mesi lo sfogo sulla pelle di Silvana, un grave eritema dovuto alla muffa e al fatto che le pareti sono avvolte dai liquami.

“In tutto questo tempo sono venuti i tecnici, ma hanno fatto solo fotografie e promesse - racconta Silvana, mentre gli occhi le lacrimano -. Non posso vivere così, pago l’affitto regolarmente, sono qui da 32 anni. A questo punto chiedo che mi venga almeno dato un altro alloggio. Ce ne sono tanti liberi qui a Tor Bella Monaca. Non ce la faccio più”.

La novità, rispetto a due anni fa, è che ora la casa le si allaga regolarmente. Soprattutto la sera, quando i vicini rientrano a casa ed iniziano ad utilizzare l’acqua. “Esce proprio dal pavimento - spiega la figlia Laura, che si è fatta prestare un aspiratore di liquidi industriale per dare una mano alla madre -. Qui nessuno ci aiuta”.

“Ho scritto decine di volte per chiedere un intervento, tutto protocollato, ma la situazione è ancora questa - spiega Maria Vittoria Molinari di Asia Usb - ed ora la richiesta del cambio alloggio, di cui Silvana ha diritto. Ma non si può arrivare sempre a questa situazione, in cui gli alloggi devono essere lasciati perché ridotti in questo stato a causa di abbandono e mancata manutenzione”.

Ieri sera (martedì 27 giugno, ndr) la chiamata ai vigili del fuoco: “Non sapevo cosa fare, ci hanno dato una mano e poi chiamato la Polizia locale con il rischio che mi dichiarassero la casa inagibile - continua Silvana -. Ma dove posso andare?”. Il sindacato inquilini però rilancia: “Abbiamo centinaia di situazioni al limite del sostenibile con persone che chiedono interventi che restano inevasi - sottolinea Molinari -. Servono dei fondi destinati alle manutenzioni altrimenti così non si può andare avanti”.

E Silvana alla fine si rivolge direttamente al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: "Io non sono nessuno di fronte a lui lo so - dice la 70enne -, ma vorrei solo che venisse qui per vedere in che condizione sono costretta a vivere".