VIDEO | Da bene confiscato alla mafia a rifugio protetto per le vittime di omobitransfobia

Un luogo sicuro in cui poter riprendere in mano la propria vita fino all’autonomia definitiva. In occasione della giornata mondiale contro l'omobitransfobia, venerdì 17 maggio, nel primo municipio di Roma è stata inaugurata la prima Refuge Co-housing Lgbt+ , destinata a giovani vittime di violenza e discriminazione, alcuni di loro anche migranti.

Un progetto importante, e il fatto che nasca da un bene confiscato alle mafie lo rende inevitabilmente ancora più speciale: “Assolutamente - sottolinea la presidente del I municipio di Roma, Lorenza Bonaccorsi -. Così si restituisce un bene alla cittadinanza e con un enorme valore sociale”. Secondo i dati forniti dal Gay help line, ogni anno in Italia il 53% dei giovani Lgbt+ subisce discriminazione e violenza in famiglia, ed oltre 400 di loro hanno bisogno di un luogo protetto dove stare, e con questa prova a rispondere a questo forte bisogno di aiuto ed accoglienza

Le chiavi di questo rifugio protetto, di cui non si può diffondere l’indirizzo per ovvie ragioni, sono state consegnate nelle mani di Marina Marini, coordinatrice delle case famiglia di Gay center, direttamente dalla mini sindaca Bonaccorsi. Presenti alla cerimonia anche l’assessora e la presidente di commissione alle Pari opportunità del I municipio, Claudia Santoloce e Daniela Spinaci, il presidente della commissione capitolina al Patrimonio, Yuri Trombetti.

La casa consentirà di ospitare sino a 3 giovani in regime di semi autonomia, che provengono da situazioni di violenza e discriminazioni, diventando cosi la terza casa di accoglienza dopo Refuge Lbgt e Refuge T* A casa di Ornella, gestite sempre da Gay Center, aumentando così i posti disponibili, a questo tipo di accoglienza. “Sono sempre pochi perchè le richieste sono davvero molte - spiega Marina marina -, ma questa iniziativa è importantissima e ringraziamo il municipio, perchè è anche un modo per accendere il faro su questa problematica”. Gli ospiti della struttura verranno selezionati attraverso le richieste di aiuto che verranno raccolte attraverso i servizi sociali del I municipio di Roma e dalla Gay help line al numero 800 713 713.