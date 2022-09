VIDEO | Carovita e testi scolastici, la corsa al mercato dell'usato a caccia del risparmio

Siamo andati allo storico mercato del lungotevere Oberdan per capire la situazione legata ai libri di scuola, sentendo avventori e venditori

Da una parte ci sono i prezzi dei libri in aumento, dall’altra le nuove edizioni che rendono difficile poter accedere al mercato dell’usato. Per le famiglie settembre significa, tra le altre cose, occuparsi della lista dei libri scolastici per i propri figli. Una spesa ingente che si aggira intorno ai 250 euro, ad alunno. Spesso anche di più.

Con il costo della vita aumentato, come si affronta anche questa spesa? “Da noi si risparmia sempre qualcosa, anche sul nuovo, ma certo per le famiglie è sempre un costo importante soprattutto quando sono corrette a comprare una nuova edizione - dice Danilo, storico libraio del lungotevere Oberdan -. Una volta un libro durava almeno dieci anni, ora mediamente solo due o tre”.