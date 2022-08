VIDEO | Carovita e prezzi alle stelle, cosa ne pensano i romani?

Siamo andati ai mercati rionali di Val Melaina e del Tufello per vedere come stanno affrontano questo aumento del costo della vita i romani. E non può mancare una riflessione sulle prossime elezioni politiche

Dai beni di prima necessità ai costi per l'energia. Con gli stipendi e le pensioni ferme, mentre il costo della vita rischia di diventare insostenibile. Ma, come solo i romani sanno fare, ci si fa anche qualche risata pensando a questa concreta difficoltà: "Na domanda de riserva non ce l'hai? Me sto a morì de fame", dice sorridendo un avventore del mercato rionale di Val Melaina, mentre sta acquistando della verdura.

Ovviamente è una situazione difficile anche per chi gestice i banchi: "Famo il viaggio a vuoto ormai, per cambià aria visto che arriviamo da Velletri", dice un commerciante.

E sulla politica: "Questi non sanno nemmeno che significa dall'alto dei loro 20mila euro al mese", risponde un altro anziano. "Il loro obiettivo era questo, portarci alla disperazione aspettando che il popolo torni in piazza", è il commento di un abitante del Tufello.