VIDEO | Epifania di protesta: arriva il carbone per il sindaco Gualtieri

L'iniziativa organizzata dal sindacato Adl Cobas in vista dello sciopero dei dipendenti del comune di Roma per il prossimo 9 gennaio

Prima hanno distribuito regali e dolci ai “bimbi buoni”, poi hanno preso il sacco con il carbone per consegnarlo simbolicamente - almeno per ora - al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. E’ la protesta organizzata nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 gennaio, da un gruppo di lavoratori sotto la sigla sindacale Adl Cobas, la quale rappresenta soprattutto insegnanti ed educatori di nidi e scuole per l’infanzia.

Da largo Corrado Ricci a a piazza Madonna di Loreto, a bordo disuna botticella, le due “befane” hanno regalato caramelle ai più piccoli provando a sensibilizzare i loro genitori sui motivi che li porteranno a scioperare il 9 gennaio. “Per noi un’Epifania più povera, visto che attendiamo ancora gli arretrati dovuti al rinnovo contrattuale - spiega Emilia Piccolo, Adl Cobas -. Pe questo portiamo il carbone al sindaco Gualtieri, perché la sua gestione è per noi inacettabile”.