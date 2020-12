L'altra faccia dei ristoranti chiusi. Nel centro agroalimentare la crisi morde: perdite fino al 50%

Quanto sta pesando la pandemia sulla grande distribuzione? E le chiusure imposte ai ristoranti? Gli hotel vuoti e senza turisti? Se di filiera si può parlare, appare evidente che anche il settore della grande distribuzione e vendita all'ingrosso sta accusando il colpo inflitto dal Covid-19.

A pochi giorni dal Natale, entriamo dentro gli spazi del Centro Agroalimentare di Roma per vedere come funziona questa piccola città nella città, ma anche per parlare con produttori e venditori all'ingrosso. Come Vincenzo Germani, titolare di un'azienda agricola a Cerveteri, o il giovane Fabrizio Pulcella della Fann Fruit.

"In questa seconda ondata assistiamo ad un calo di circa il 10% dei consumi nell'ortofrutticolo, ma un 50% nell'ittico. Quest'ultimo paga un prezzo più alto per le chiusure imposte alla ristorazione - spiega Fabio Massimo Pallottini, direttore generale del Car -. Durante queste festività stiamo cercando di promuovere il consumo domestico, l'acquisto nei negozi di prossimità. Le persone devono tornare ad avere fiducia, soprattutto nell'acquistare beni come pesce e carne, che sono notoriamente i più sensibili agli sbalzi d'offerta".