Capre salgono sul tettuccio di un'auto per mangiare le foglie dall'albero. Il video virale

Una pecora sul tettuccio di un'auto intenta a mangiare le foglie di un albero. Accanto a lei, impegnati sempre a ruminare, altri due ovini. Succede al Trullo, in pieno centro cittadino. A riprendere gli animali un video di una residente di passaggio in auto in via Sarzana. Reso pubblico anche sulla pagina facebook del vicepresidente del consiglio del municipio Arvalia Marco Palma, le immagini della capretta sul tetto di una Fiat Panda sono diventate virali nel volgere di poche ore, innescando l'ironia degli utenti del web. Prima a farci una risata sopra Federica Ieritano, che ha postato due video, tutti e due ripresi dalla strada che dal via del Trullo porta a via Newton: "Sono anche creative , non arrivano dove vorrebbero, no problem, creano una scaletta". Stesso tenore ironico tenuto anche da parte del consigliere del XI municipio Marco Palma: "No sopra la macchina no. Certo “voi” non potate ed allora", il post velatamente polemico.

Zoo Capitale

Un video insolito, ma non inusuale. Già in passato infatti lo stesso vicepresidente del municipio Arvalia aveva pubblicato immagini di altre capre intente a fare da "tosaerba" sempre al Trullo, ma anche nella zona di Marconi."Tra i lotti dell’Ater - scriveva nel gennaio di quest'anno Marco Palma - nel corso del fine settimana è stata notata un’originale squadra di giardinieri. A prendersi cura del verde ha infatti provveduto un gregge di capre".

Capre, pecore, ma non solo. In città oramai la presenza di animali insoliti non è infatti più una novità. Dopo l'invasione dei cinghiali, oramai visibili in branchi in ogni quadrante della città, di pappagalli e gabbiani nel corso del tempo - soprattutto con l'avvento dei social - sono infatti state riprese aggirarsi fra le strade della Città Eterna anche volpi, cavalli sul grande raccordo anulare ed un pavone, immortalato mentre si aggirava fra le strade di Tor Cervara. Come dimenticare poi l'elefante, scappato da un circo e recuperato poi mentre si aggirava con la sua imponente mole fra le strade di Talenti.