Altro che Roma dei 15 minuti: basta un senso di marcia alternato e per uscire dal quartiere serve un'ora

Il semaforo che alterna il traffico in via Tenuta del Cavaliere è li dallo scorso 18 agosto, a causa di uno smottamento dalla parete in tufo. Dal municipio: "Stiamo facendo tutto il possibile"

C’è chi vede aumentare il suo tragitto anche di un’ora al mattino, per portare i figli a scuola e poi andare a lavorare. Chi dice di metterci mezz’ora per fare un chilometro. E basta sostare nell’ora di punta, tra le 7:30 e le 8:30, tra via Tenuta del Cavaliere via di Lunghezza, nel VI municipio di Roma, per capire che le persone non esagerano.

Parzialmente chiusa, con il senso di marcia alternato regolato da un semaforo mobile, via Tenuta del Cavaliere per quanto sia una strada molto stretta, collega i quartiere del versante est di Roma a via Tiburtina, quindi al centro città oppure verso Tivoli e Guidonia. “Non si vede luce, è una tragedia”, commenta dalla sua auto un papà costretto a muoversi da casa almeno mezz’ora prima per portare suo figlio (che dorme sul sedile accanto) a scuola in tempo. “Ma che succede? Non si può stare così”, si chiede invece un’abitante di Corcolle.

Chiara Del Guerra, assessore ai Lavori pubblici del municipio VI, spiega a RomaToday la situazione: “Quando da ultimo sopralluogo ci siamo accorti di una parte della parete ancora insicura e a rischio crollo non abbiamo potuto riaprire la strada, come avremmo voluto - spiega -. Purtroppo stiamo attendendo intervento dell’ufficio tecnico, più volte sollecitato, per dare il via al lavoro di pulizia e messa in sicurezza della parete con una gru. Un intervento che richiederà la chiusura totale della strada e quindi va organizzato bene insieme ai vigili urbani. So bene il forte disagio - conclude Del Guerra -, ma stiamo procedendo con l’intervento di manutenzione straordinaria e confidiamo di poter effettuare l'intervento la prossima settimana”. E ad augurarselo, sono anche i tanti cittadini intrappolati nei propri quartieri.