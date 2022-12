VIDEO | Raccolta rifiuti, il mega cassonetto dell'indifferenziato fallisce per le festività

Bocciato alla prima prova delle festività natalizie. La sperimentazione con il mega cassonetto per l’indifferenziato, avviato lo scorso 19 dicembre dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e dall'assessora all’Ambiente, Sabrina Alfonsi, nel quartiere di Tor Bella Monaca non sembra aver retto rispetto alle aspettative. Ovvero quelle di evitare l’abbandono su strada, o marciapiede, dei rifiuti grazie ad una capacità pari a 15 cassonetti tradizionali.

Eppure il risveglio stamattina, martedì 27 dicembre, è stato con le strade colme di "monnezza". Nei due punti interessati dalla sperimentazione, in viale Santa Rita da Cascia, ancora di più dove ci sono ancora i “tradizionali”, come in via dell'Archeologia.