VIDEO | Il miracolo della Ryder Cup è già finito: tornano i cantieri su via Tiburtina

Il tratto completato in fretta e furia per "accogliere l'evento" è già oggetto di intervento, con le carreggiate che passano da quattro a due: uno per senso di marcia

La ricomparsa dei jersey in cemento, operai e macchine al lavoro, e quelle quattro corsie tanto attese (da circa 19 anni) che tornano ad essere solo due in alcuni punti. Una per senso di marcia, e con l’inevitabile effetto imbuto del traffico veicolare.

Bentornati (è il caso di dire) su via Tiburtina. La consolare che collega Roma ai comuni dellla provincia a nord est della Capitale e che, grazie all’effetto Ryder Cup, fu inaugurata direttamente dal sindaco, Roberto Gualtieri, lo scorso 23 settembre. Peccato che, finito il prestigioso torneo al Marco Simone Golf Club, tutto sembra essere inesorabilmente tornato come prima.

RomaToday ha quindi messo a paragone le immagini registrare il 22 settembre, con quelle di stamattina, mercoledì 4 ottobre, per vedere le differenze. Con gli automobilisti già sul piede di guerra per una situazione al sapore della “beffa”.

I cantieri sono concentrati sul tratto T4, quindi quello che va da Settecamini all’incrocio con Setteville e via Marco Simone, nel territorio del comune di Guidonia Montecelio. Da quanto si apprende, i lavori avviati subito dopo la Ryder Cup sono eseguiti da Italgas per il posizionamento della conduttura in maggiore profondità di quella attuale “e come previsto dalla normativa nazionale”, spiegano alcuni addetti ai lavori.

Ma non si potevano completare prima? Piuttosto che asfaltare e aprire la strada, per poi riattivare nuovamente il cantiere? La risposta è facilmente intuibile: bisognava consegnare via Tiburtina a quattro corsie in tempo per la Ryder Cup. Finita quella “emergenza”, a quanto pare, si può ricominciare.

Dall’assessorato al Lavori pubblici del Comune di Roma, interpellato da RomaToday sulla questione, fanno sapere che i lavori per loro competenza sono effettivamente finiti (mancano alcune pensiline per il trasporto pubblico e poco altro), ma che da un sopralluogo congiunto con i tecnici di Italgas a fine agosto (2023, ndr), è emersa la necessità di spostare la tubazione del gas. Ma vista l’entità del lavoro e l’imminente partenza del torneo di golf si è scelto di farlo solo al termine della manifestazione. L’intervento, sottolineano, ha imposto il restringimento della carreggiata con i jersey per far transitare i mezzi al lavoro e per una questione di sicurezza. Fine lavori? Sono previsti entro il mese di ottobre. E se lo augurano in molti.