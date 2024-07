VIDEO | Un nuovo pezzo della storia di Roma dal cantiere di piazza San Giovanni

Non ci saranno ritardi, e la nuova piazza di fronte alla Basilica di San Giovanni in Laterano sarà “pronta per metà dicembre”. Non ha dubbi il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, arrivato sul cantiere per un sopralluogo nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 luglio: “I ritrovamenti sono molto importanti perché aggiungono anche conoscenza alla storia di Roma - dice il sindaco -. Avverrà una fase di studio, per poi interrare e proseguire con i lavori della piazza. In futuro si può ipotizzare anche la possibilità di una sito archeologico sotterraneo”.

I lavori interessano una superficie di circa 18mila metri quadrati e prevede il rifacimento della pavimentazione con una particolare attenzione al mantenimento del verde pubblico e alla sostenibilità ambientale. Sono infatti previste aiuole dotate di impianto di innaffiamento automatico e fontane a raso per contrastare le isole di calore. Nel corso della prima fase sono emersi alcuni ritrovamenti archeologici, in particolare strutture murarie databili tra l’VIII ed il XIII, forse riconducibili al “Patriarchio”. Le mura nel corso dei secoli vennero demolite e interrate. Con il ritrovamento dei reperti è stato necessario modificare il progetto: “Abbiamo dovuto rivedere la grande vasca prevista, suddividendola in due, mantenendo però i getti e la nebulizzazione - ricorda Ornella Segnalini, assessora ai Lavori pubblici di Roma Capitale -. La piazza completamente rinnovata contribuirà a valorizzare la splendida Basilica di San Giovanni, il nuovo assetto prevede che diventi uno spazio urbano vivibile con aree verdi e fontane, il sistema di irrigazione farà in modo che le aiuole ricevano l’acqua necessaria. L’intervento prevede inoltre la creazione di una vasca di laminazione che raccoglie l’acqua piovana: un serbatoio che protegge dagli allagamenti e conserva la risorsa”.

In accordo con la Soprintendenza Speciale di Roma, a seguito della documentazione effettuata dagli archeologi, i lavori proseguono e i reperti trovati saranno protetti con geotessuto e con 20 cm di materiale inerte per segnalare la presenza di strutture e infine ricoperti, non essendo stata ravvisata la necessità di spostarli. “Questo scavo è stato una scoperta e una sorpresa – sottolinea l’archeologa della Soprintendenza speciale di Roma, Simona Morretta -. Le indagini hanno consentito di mettere in luce un muro di recinzione medievale, forse pertinente al Patriarchio, ovvero il palazzo papale. Questo muraglione in blocchi reimpiegati di tufo mostra diverse fasi di restauro. Doveva avere probabilmente funzione difensiva, a protezione della Basilica e del Patriarchio. La struttura muraria era sconosciuta, non essendo stati mai condotti scavi archeologici estensivi in quest'area”.

“Il cantiere si chiuderà in tempo per l’apertura della Porta Santa – conclude il Sindaco Gualtieri -. Naturalmente, questo ritrovamento ha richiesto molto lavoro aggiuntivo, ma non va considerato come un incidente, semmai come un regalo, perché è un ritrovamento di grandissima importanza. Dove sarà installata la vasca di alimentazione delle fontane – prosegue il Sindaco - non è stato trovato nulla e questo ci consentirà di procedere”.