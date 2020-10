VIDEO | Via i sampietrini da via Quattro Novembre: sono passati 6 mesi e il cantiere è ancora la

Fortemente voluto dall’amministrazione capitolina, il piano sampietrini in centro è stato accolto positivamente, soprattutto da automobilisti e scooteristi.

Quel tratto di via IV novembre in particolare. Eppure, malgrado sia stato annunciato come "cosa fatta", il cantiere è ancora li con tutti i disagi che comporta: deviazione linee bus, senso unico, traffico riversato su via del Corso.