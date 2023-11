VIDEO | Un lunedì mattina a piazza Venezia, tra cantieri e nuova viabilità

Com’è oggi la situazione a piazza Venezia? RomaToday nella mattinata di oggi, lunedì 6 novembre, è tornata intorno al grande cantiere aperto lo scorso giugno per la realizzazione della nuova fermata della Metro C, ma i cui effetti si sono potuti vedere realmente con la chiusura parziale della piazza dallo scorso 21 ottobre quando un lato intero della piazza è stato chiuso al traffico.

Il traffico in tilt ha subito mostrato i punti più critici determinano diverse modifiche alla viabilità. Qualcosa sembra migliorato, soprattutto (a quanto sembra) grazie ai nuovi semafori per gli attraversamenti pedonali (anche se va detto, le attese sono davvero molto lunghe).

Da venerdì 27 inoltre, per ridurre l’attesa ai semafori, è scattato l’obbligo di svolta a destra verso via del Plebiscito per chi proviene da via del Corso ed è stata intensificata la presenza degli agenti della Polizia locale in tutta l’area.