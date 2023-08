VIDEO | Giubileo 2025, la nuova viabilità attorno al cantiere di piazza Pia

Con l’apertura del cantiere di piazza Pia, per la realizzazione del sottovia e la pedonalizzazione tra Castel Sant’Angelo e via della Conciliazione, da martedì 22 agosto sono state attivate tutte le deviazioni al traffico veicolare e del trasporto pubblico. Decine di agenti della Polizia locale nei punti nevralgici, tra piazza Adriana e il Ponte Vittorio Emanuele II, che diventa a doppio denso di marcia, soprattutto per fornire informazioni sul nuovo tragitto da seguire. E questo malgrado la segnaletica orizzontale e verticale presente.

Nel giro che RomaToday ha fatto stamattina, giovedì 24 agosto, non si sono riscontrate particolari criticità. Il punto forse più critico è quello che porta a lungotevere in Sassia, dove si incanala il traffico da nord e da sud. Ma, com'è evidente, la vera prova sarà a settembre. Quando i romani torneranno dalle ferie e i ragazzi torneranno a scuola.