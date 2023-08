VIDEO | Giubileo, il sopralluogo di Gualtieri a piazza Pia. La spiegazione dei lavori in corso e come cambia la viabilità

Come procedono i lavori? E quali sono le criticità maggiori per la viabilità? A queste domande risponde Roberto Guartieri, sindaco di Roma e commissario straordinario di Governo per il Giubileo 2025, durante il sopralluogo al cantiere di piazza Pia nella mattinata di oggi, giovedì 31 agosto.

Lavori utili alla realizzazione del sottovia e della pedonalizzazione dell’area compresa tra Castel Sant’Angelo e via della Conciliazione, opera simbolo dell’Anno Santo, partiti lo scorso 22 agosto scorso. Presenti anche gli assessori capitolini ai Lavori Pubblici e alla Mobilità, Ornella Segnalini ed Eugenio Patanè, e la presidente del primo municipio, Lorenza Bonaccorsi.

“Con le opere previste per il Giubileo vogliamo cambiare il volto della città - dice Gualtieri -. Qui a Piazza Pia stiamo realizzando un lavoro di straordinaria importanza con cui grazie ad un sottovia libereremo un’area storica dal transito di 3mila auto l’ora realizzando un meraviglioso spazio pedonale tra Castel Sant’Angelo e via della Conciliazione, ricco di elementi di arredo urbano e di spazi verdi. Naturalmente con un cantiere di simili dimensioni in un punto nevralgico della città saranno inevitabili disagi per il traffico - continua il Sindaco -, ma stiamo lavorando per limitarli al minimo possibile. Abbiamo introdotto e comunicato modifiche alla viabilità e al transito dei mezzi del trasporto pubblico. Ne stiamo monitorando costantemente gli effetti sui flussi di traffico anche al fine di individuare ulteriori misure da introdurre per migliorare la circolazione”.

Per quanto riguarda la viabilità, nelle ultime settimane l’amministrazione capitolina sta portando avanti una campagna di comunicazione per informare i cittadini rispetto alle necessarie modifiche. “Ma lavoriamo giorno dopo giorno per apportare le variazioni necessarie a migliorare i flussi di traffico, ma anche al vivibilità della zona”, ricorda il vice comandante della Polizia locale di Roma Capitale, Mario De Sclavis.

Ad oggi sono terminati tutti i lavori preparatori, quali allestimento del cantiere, recinzione delle aree di lavoro e stoccaggio dei materiali. È in corso la realizzazione della platea di alloggiamento delle 11 pompe totali del peso di 220-230 tonnellate ed è stato eseguito il perforamento di 18 micropali a sostegno della platea. Le 11 pompe sono necessarie allo spostamento dei due collettori fognari, uno dei quali di grandi dimensioni, fase fondamentale per liberare il tracciato del prolungamento del sottopasso.