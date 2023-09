VIDEO | Gli effetti del cantiere di piazza Pia: "Lavoro diminuito del 70%. Così rischio di chiudere"

“Sto vivendo praticamente un secondo lockdown e non è giusto, se va avanti così dovrò licenziare i dipendenti e chiudere probabilmente”. Amerigo Troiani, titolare del Bistrot Krugh di via della Conciliazione è visibilmente arrabbiato. Il locale, suo dal 2018, sorge proprio a pochi passi dal cantiere per la realizzazione dell’opera simbolo del Giubileo: la realizzazione della sottovia di piazza Pia. “Un’opera bellissima, come lo è il Giubileo - continua Troiani -, ma qui nessuno ci ha detto nulla, ne si sono preoccupati di venire incontro a noi commercianti che, a causa di questi lavori, viviamo molti disagi. Tra tutti la notevole riduzione del lavoro”.

Incontriamo Troiani proprio all’ora di pranzo, intorno alle 12, e in effetti il locale è quasi vuoto. Un posto solitamente affollato grazie alla sua posizione, a portata dei tanti turisti che affollano il Vaticano e Castel Sant’Angelo. E mentre da via Trasasportina e da piazza Adriana si sente il suono continuo dei clacson a causa del forte traffico veicolare, costretto alle deviazioni fino al termine dei lavori, non si può far a meno di notare come è cambiato anche il movimento dei pedoni che transita su via Conciliazione.

“La proprietà delle mura è del Vaticano e pago un affitto molto alto - continua Troiani -. Ho scritto a tutti, anche alle istituzioni comunali ma non ho mai ricevuto risposta. Dovrebbero dare delle agevolazioni ai commercianti che vivono questo disagio, come la riduzione degli affitti, o la sospensione della tassa sui rifiuti. Eppure la situazione è evidente, e non parliamo di lavori che durano una settimana ma un anno e mezzo”.