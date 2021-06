VIDEO | Seimila piantine di Cannabis invadono piazza Vittorio

Parola d’ordine: legalizzazione. Con questa prospettiva, e il disegno di legge sul tema di prossima discussione, “Meglio legale” insieme al movimento delle Sardine e +Europa, hanno organizzato una mobilitazione nazionale portando in piazza migliaia di piantine di Cannabis legale, quindi a basso contenuto di Thc, per ribadire il diritto a coltivare la porrei “erba”, senza il rischio di incorrere in alcun reato penale. A Roma l'iniziativa si è svolta nella cornice dei giardini di piazza Vittorio.

“Sulla cannabis pesa un tabù che impedisce alla politica di vedere questa pianta per quello che è: una possibilità economica per il nostro paese, una terapia per molti pazienti, una scelta di libertà per i consumatori”, dice Antonella Soldo, coordinatrice di Meglio Legale. “La lotta alla droga che è stata fatta fino a oggi combatte i piccoli consumatori, i coltivatori domestici o chi usa la pianta per curarsi - spiega Mattia Santori, movimento 6000 Sardine -. In Italia si è deciso di non decidere, si è deciso che il proibizionismo è meglio che creare consapevolezza. Scendiamo in piazza per lanciare un appello a tutte le forze politiche, ma soprattutto a chi si dice progressista ma opta per il silenzio”.

“C’è ancora una possibilità in questa legislatura per cambiare le cose - ricorda Riccardo Magi,m deputato di + Europa -. In commissione Giustizia è attualmente in discussione il disegno di Legge Magi che prevede la legalizzazione domestica della coltivazione. Un provvedimento che eviterebbe ai cittadini di doversi rivolgere agli spacciatori”.