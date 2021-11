VIDEO | "Questo campo non si tocca", Papa Francesco risponde alla lettera dei piccoli giocatori dell'Atletico San Lorenzo

Dal Vaticano a San Lorenzo. Precisamente in via dei Sabelli, negli spazi in cui da circa un secolo la Fondazione Cavalieri di Colombo ospita il campo sportivo “Benedetto XV”, oggetto di progetto di trasformazione fortemente contestato da una grossa parte del quartiere San Lorenzo.

La lettera del Santo Padre, firmata da Edgar Peña Parra, Sostituto agli affari generali della segreteria di Stato del Vaticano, è indirizzata ai ragazzi dell’Atletico San Lorenzo: “Le scelte della Proprietà rispettino la funzione sociale del Campo Benedetto XV e delle relative strutture”, si legge, oltre a “ringrazia per il cortese e condente gesto esprimendo apprezzamento per l’impegno in favore delle fasce sociali più disagiate”. Mentre in conclusione della missiva, indica che “il problema è stato segnalato a chi di dovere”.

Una risposta attesa alla lettera inviata al Pontefice diverse settimane fa in cui si rendeva nota la vicenda: l’arrivo delle transenne per ridurre il campo da calcio ad 11, allestire campi da padel e costruire un parcheggio per le auto.

“Siamo grati al Papa per l’attenzione che ha voluto mostrare e certi che le Sue parole non rimarranno senza esito. Dopo quasi due mesi di mobilitazione questa lettera ci fa ben sperare perchè coglie il senso della nostra causa e in un certo senso la sostiene - spiega Valentina di Atletico San Lorenzo -. Ora un tavolo di confronto, ma anche la rimozione immediata delle transenne dal campo di calcio”. "Se non verranno rimosse entrro una settimana ci pensremo noi", sottolinea Andrea, tra i fondatori della polisportiva popolare.