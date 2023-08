VIDEO | Povertà scolastica, con "Matita sospesa" si raccoglie e si dona materiale alle famiglie in difficoltà

Ecco come funziona la campagna di Nonna Roma che punta a donare materiale scolastico a quelle famiglie che, diversamente, non potrebbero garantirlo ai propri figli

Quaderni, penne e matite. Ma anche astucci, zaini e materiale tecnico, quello più costoso e che spesso alcuni alunni non possono permettersi. E il diritto allo studio passa anche da qui.

A poco più di due settimane dall’avvio del nuovo anno scolastico, Nonna Roma torna con la campagna “Matita sospesa”, con la quale si punta a dare una risposta concreta alle famiglie in difficoltà, chiamate ad affrontare una spesa sempre più alta per mandare i propri figlia a scuola.

“Le richieste stanno aumentando e provengono anche da nuclei famigliari che solitamente non ci chiedono assistenza alimentare - spiega Margherita, operatrice di Nonna Roma -. Abbiamo stimato un aumento di circa il 9% a classe rispetto alla scorso anno, e se pensiamo che alcune famiglie povere hanno molti figli, la spesa si moltiplica”.

Chiunque può donare materiale scolastico, oppure aderire alla raccolta fondi. “Finora sta andando abbastanza bene ma serve ancora molto - continua Margherita -. Il welfare è scomparso, non si può pensare di dare risposte a queste famiglie con bonus sporadici, e lo vediamo in una richiesta di aiuto crescente qui, come negli altri magazzini che abbiamo allestito”.