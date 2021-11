VIDEO | L’ultimo saluto a Giampiero Galeazzi in Campidoglio: “Una persona autentica”

Tanti amici, colleghi e sportivi davanti al feretro nella sala della Protomoteca del Campidoglio. Onorato: “Studieremo insieme alla famiglio il modo più giusto per ricordarlo”

“Ciao Bisteccone”. Cittadini, amici, familiari e colleghi. Tutti insieme, in fila, e con in mano il green pass, per accedere alla sala della Pronomoteca del Campidoglio e dare così l’ultimo saluto a Giampiero Galeazzi, stimato giornalista sportivo e volto noto della televisione italiana, scomparso lo scorso 12 novembre.

Amedeo Goria e Enrico Mentana. Poi il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri che, insieme all’assessore allo Sport, Alessandro Onorato, porge i saluti e le condoglianze ai famigliari.

“Giampiero Galeazzi amava Roma e Roma l'ha amato, per noi è stato quindi un onore dare l'opportunità a tutti i romani e agli amici di porgergli l'ultimo salutro - dice Onorato -. Studieremo insieme alla famiglia e al mondo dello sport, che tanto amava, il modo migliore per ricordarlo”. “Un amico e un laziale autentico - dice Claudio Lotito, presidente della SS Lazio -. Lo ricordo con grande dolore e grande affetto”.